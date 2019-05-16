В Свердловской области в ДТП с КамАЗом погибли ребенок и двое взрослых
16 мая в Нижнесергинском районе произошло ДТП с участием КамАЗа и двух легковых автомобилей, в котором погибли три человека, один из которых – ребенок, сообщает портал Е1.
ДТП произошло на 238-м километре трассы Пермь-Екатеринбург. По предварительным данным, на участке дороги, где произошла авария, проходят ремонтные работы, и организовано реверсивное движение.
По словам очевидцев, автомобили Lada и УАЗ получили значительные механические повреждения. У одного из легковых автомобилей оторвало заднюю часть, другая машина смята.
В аварии погибли двое взрослых и один ребенок. Сотрудникам МЧС пришлось применить гидравлическое оборудование, чтобы извлечь тела погибших из машин.
По неподтвержденным данным, легковые автомобили сбросили скорость, чтобы остановиться, когда в них въехал КамАЗ.
Точные обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники госавтоинспекции. В УГИБДД по Свердловской области попросили обратиться за комментарием в региональное ГУ МВД. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых пообещал дать комментарий позже.