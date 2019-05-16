В Свердловской области в ДТП с КамАЗом погибли ребенок и двое взрослых

ДТП произошло на 238-м километре трассы Пермь-Екатеринбург. По предварительным данным, на участке дороги, где произошла авария, проходят ремонтные работы, и организовано реверсивное движение.

По словам очевидцев, автомобили Lada и УАЗ получили значительные механические повреждения. У одного из легковых автомобилей оторвало заднюю часть, другая машина смята.

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В аварии погибли двое взрослых и один ребенок. Сотрудникам МЧС пришлось применить гидравлическое оборудование, чтобы извлечь тела погибших из машин.

По неподтвержденным данным, легковые автомобили сбросили скорость, чтобы остановиться, когда в них въехал КамАЗ.