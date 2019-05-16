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В Свердловской области в ДТП с КамАЗом погибли ребенок и двое взрослых
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области в ДТП с КамАЗом погибли ребенок и двое взрослых

Сегодня, 19:56ПроисшествияФото: скриншот видео группы во Вконтакте «Екатеринбург-Серов»
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