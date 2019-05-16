Водитель ВАЗ сбил мотоциклиста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге утром 16 мая произошло ДТП с участием водителя ВАЗ-2114 и мотоциклиста, пишет портал Е1.
По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выезжал от гимназии № 9, во время перестроения между рядами он не предоставил преимущество движения мотоциклисту, произошло столкновение. В результате ДТП мотоциклист оказался на трамвайных путях. По словам очевидцев, мужчина жив, но подняться сам не может.
В ГИБДД по Екатеринбургу корреспондентам Е1 сообщили, что на текущий момент данных об аварии на улице Ленина им не поступало.
Из-за аварии ограничено движение трамваев на данном участке. На месте работают сотрудники ГИБДД. Очевидцы сообщили, что приехали машина реанимации и пожарный автомобиль.
15 мая вечером на Эльмаше водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и въехал в крыльцо магазина. Автомобилисту потребовалась госпитализация. Касательно ДТП он пояснил, что в автомобиле отказали тормоза.