Водитель ВАЗ сбил мотоциклиста в Екатеринбурге

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выезжал от гимназии № 9, во время перестроения между рядами он не предоставил преимущество движения мотоциклисту, произошло столкновение. В результате ДТП мотоциклист оказался на трамвайных путях. По словам очевидцев, мужчина жив, но подняться сам не может.

В ГИБДД по Екатеринбургу корреспондентам Е1 сообщили, что на текущий момент данных об аварии на улице Ленина им не поступало.

Из-за аварии ограничено движение трамваев на данном участке. На месте работают сотрудники ГИБДД. Очевидцы сообщили, что приехали машина реанимации и пожарный автомобиль.