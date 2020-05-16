Автоинспекторы из Красноуфимска спасли из горящего дома двух человек
Инспекторы ГИБДД Красноуфимска во время вечернего патрулирования села Криулино спасли из горящего дома двух человек, сообщает отделение пропаганды Свердловской области.
Инцидент произошёл в начале мая. Патрульные Николай Сидоров и Иван Константинов находились на привычном маршруте патрулирования в селе Криулино. Над одним из домов правоохранители заметили густой чёрный дым. Инспекторы незамедлительно сообщили о пожаре по радиостанции на базу.
Жильцов близлежащих домов патрульные разбудили и экстренно эвакуировали. Подъехав к горящему дому, полицейские увидели мужчину, стоящего во дворе охваченного пламенем здания. Он сообщил, что в помещении осталась его пожилая супруга, которая самостоятельно выбраться на улицу не сможет из-за сильного шока. Поэтому инспекторы выбили одно из стёкол в доме и спасли женщину.
Хозяев дома оперативно передали подъехавшим на вызов сотрудникам скорой помощи. После чего инспекторы оцепили близлежащую территорию для беспрепятственного проезда спецтехники МЧС.
Инспекторов ГИБДД старшего лейтенанта полиции Ивана Константинова и сержанта полиции Николая Спиридонова руководство ведомства планирует поощрить.