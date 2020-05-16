В Нижнем Тагиле из-за неисправной проводки сгорела Toyota Auris
Сегодня, 19:14ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле в центре Дзержинского района дотла сгорела японская иномарка. Инцидент произошёл 16 мая около 15 часов, сообщает МЧС.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидцев происшествия, автомобиль загорелся после того, как припарковался на придомовой территории на улице Зари, 16. Водитель успел выскочить из машины. В итоге никто не пострадал.
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
На место выезжали 2 единицы спецтехники МЧС и 8 человек личного состава. Пожар потушили в течение четырёх минут. Предположительно причиной пожара стала неисправность электросистем автомобиля.
Пожарные предупреждают, что при эксплуатации транспортного средства нужно быть предельно внимательным и соблюдать все правила безопасности. У водителя в салоне авто всегда должны быть первичные средства пожаротушения.
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