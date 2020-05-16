В Нижнем Тагиле из-за неисправной проводки сгорела Toyota Auris

По словам очевидцев происшествия, автомобиль загорелся после того, как припарковался на придомовой территории на улице Зари, 16. Водитель успел выскочить из машины. В итоге никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место выезжали 2 единицы спецтехники МЧС и 8 человек личного состава. Пожар потушили в течение четырёх минут. Предположительно причиной пожара стала неисправность электросистем автомобиля.