В Нижнем Тагиле СК начал проверку по факту гибели мужчины в одном из водоёмов

Инцидент произошёл в коллективных садах на 350 километре. Накануне компания отдыхала на берегу водоёма. Один из мужчин решил искупаться, но не рассчитал силы и утонул – на руке у него был гипс. При предварительном осмотре тела погибшего никаких следов насильственной смерти установлено не было.