В Нижнем Тагиле СК начал проверку по факту гибели мужчины в одном из водоёмов
Сегодня, 19:18ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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СУ СК России по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила начало проверку по факту гибели 42-летнего мужчины, который утонул 11 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошёл в коллективных садах на 350 километре. Накануне компания отдыхала на берегу водоёма. Один из мужчин решил искупаться, но не рассчитал силы и утонул – на руке у него был гипс. При предварительном осмотре тела погибшего никаких следов насильственной смерти установлено не было.
В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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