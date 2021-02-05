2,5 тысячи квадратных метров и пять часов времени: потушен пожар в Екатеринбурге

Происшествие случилось 15 мая в 19.49. На улице Учителей произошло возгорание склада мебели, лакокрасочных материалов и гаражного бокса. Позже пламя распространилось на дачные дома СНТ «Горноспасатель», пишет E1.
Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой. Огонь распространился с 300 квадратных метров на 2,5 тысячи квадратных метров. Вычислять масштабы возгорания пришлось с помощью дрона.
В тушении принимали участие пять звеньев газодымозащитной службы. В общей сложности для борьбы с огнем были привлечены силы 155 пожарных и 75 специальных автомобилей.
На месте происшествия для координации действий был развернут штаб пожаротушения. Также сотрудники МЧС испытывали проблемы с водой из-за удаленности источников.
Для устранения опасности взрыва спасателям пришлось вскрывать боксы с газовыми баллонами для их извлечения. Для этого с помощью специального инструмента спиливался замок на воротах.
С огнем удалось справиться 16 мая в 00.50. За это время сгорели 12 садовых домов.
По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Устанавливаются владельцы сгоревших построек. Будет проверено, для кого дома являлись жилищем. Таким гражданам планируется предоставить временное жилье.
Напомним, 15 мая сообщалось, как тушения склада и садовых домов попало на видео.