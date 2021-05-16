Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев перевернулся на квадроцикле

По словам депутата, в местах, где проводился рейд, не всегда можно проехать, поскольку почва неровная, попадаются камни и грунт, в лесу также не везде растаял снег. Для того, чтобы снять на видеоаппаратуру нарушителей, Алексей Вихарев добавил скорости и начал преодолевать препятствие. В процессе квадроцикл перевернулся и упал на ногу депутата.
Какое-то время он на мне лежал, потом коллеги помогли, скинули его с меня,рассказал Алексей Вихарев изданию Е1.
После рентгена и МРТ были диагностированы разрывы связок и перелом головки малой берцовой кости.
Депутат отметил, что нарушители также были зафиксированы, теперь будут составлены жалобы в Министерство природных ресурсов, РПН и прокуратуру.
Напомним, в октябре 2020 года стало известно, что Алексей Вихарев написал заявление в СКР по Свердловской области о том, что информация о его причастности к организации прослушки является недействительной и «носит исключительно провокационный характер.