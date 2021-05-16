Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев перевернулся на квадроцикле

По словам депутата, в местах, где проводился рейд, не всегда можно проехать, поскольку почва неровная, попадаются камни и грунт, в лесу также не везде растаял снег. Для того, чтобы снять на видеоаппаратуру нарушителей, Алексей Вихарев добавил скорости и начал преодолевать препятствие. В процессе квадроцикл перевернулся и упал на ногу депутата.