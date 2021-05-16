Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев перевернулся на квадроцикле

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев перевернулся на квадроцикле
Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев перевернулся на квадроцикле
Сегодня, 16:25ПроисшествияФото: pixabay
Депутат Екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев перевернулся на квадроцикле, когда проводил рейд регионального отделения Российского экологического общества по незаконным свалкам.

По словам депутата, в местах, где проводился рейд, не всегда можно проехать, поскольку почва неровная, попадаются камни и грунт, в лесу также не везде растаял снег. Для того, чтобы снять на видеоаппаратуру нарушителей, Алексей Вихарев добавил скорости и начал преодолевать препятствие. В процессе квадроцикл перевернулся и упал на ногу депутата.

Какое-то время он на мне лежал, потом коллеги помогли, скинули его с меня,рассказал Алексей Вихарев изданию Е1.

После рентгена и МРТ были диагностированы разрывы связок и перелом головки малой берцовой кости.

Депутат отметил, что нарушители также были зафиксированы, теперь будут составлены жалобы в Министерство природных ресурсов, РПН и прокуратуру.

Напомним, в октябре 2020 года стало известно, что Алексей Вихарев написал заявление в СКР по Свердловской области о том, что информация о его причастности к организации прослушки является недействительной и «носит исключительно провокационный характер.

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