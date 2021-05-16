Экс-полицейский Белоконный отпущен из под стражи в Нижнем Тагиле

Следователь требовал в суде избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, однако такой способ редко применяется к подозреваемым в преступлениях средней и легкой тяжести, рассказал E1 адвокат Белоконного.
Руслан отпущен домой, но срок производства по делу был продлен до 10 июня, уточнил защитник.
Относились ко мне в изоляторе временного содержания отлично. Все болели за меня, чтобы меня отпустили! Задержали меня в больнице, когда я обратился за медицинской помощью,рассказал TagilCity.ru Руслан Белоконный.
Руслана задержали сотрудники ОМОН. Сам момент он зафиксировал на видеозапись. По словам подозреваемого, у него угрожали забрать телефон, а также сломали ребро, когда выводили из автомобиля Следственного комитета. Бывший полицейский считает, что один из ОМОНовцев вел себя вызывающе и пытался спровоцировать его на конфликт.
Напомним, 13 мая сообщалось о задержании опера Руслана Белоконного. Ранее на экс-сотрудника полиции из Нижнего Тагила завели два уголовных дела. Его обвиняют в фальсификации доказательств.