Экс-полицейский Белоконный отпущен из под стражи в Нижнем Тагиле

Руслана задержали сотрудники ОМОН. Сам момент он зафиксировал на видеозапись. По словам подозреваемого, у него угрожали забрать телефон, а также сломали ребро, когда выводили из автомобиля Следственного комитета. Бывший полицейский считает, что один из ОМОНовцев вел себя вызывающе и пытался спровоцировать его на конфликт.