Экс-полицейский Белоконный отпущен из под стражи в Нижнем Тагиле

Экс-полицейский Белоконный отпущен из под стражи в Нижнем Тагиле
Экс-полицейский Белоконный отпущен из под стражи в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:56ПроисшествияФото: Страница Руслана Белоконного "ВКонтакте"
Бывшего опера Руслана Белоконного отпустили из под стражи в Нижнем Тагиле.

Следователь требовал в суде избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, однако такой способ редко применяется к подозреваемым в преступлениях средней и легкой тяжести, рассказал E1 адвокат Белоконного.

Руслан отпущен домой, но срок производства по делу был продлен до 10 июня, уточнил защитник.

Относились ко мне в изоляторе временного содержания отлично. Все болели за меня, чтобы меня отпустили! Задержали меня в больнице, когда я обратился за медицинской помощью,рассказал TagilCity.ru Руслан Белоконный.

Руслана задержали сотрудники ОМОН. Сам момент он зафиксировал на видеозапись. По словам подозреваемого, у него угрожали забрать телефон, а также сломали ребро, когда выводили из автомобиля Следственного комитета. Бывший полицейский считает, что один из ОМОНовцев вел себя вызывающе и пытался спровоцировать его на конфликт.

Видео:Руслан Белоконный

Напомним, 13 мая сообщалось о задержании опера Руслана Белоконного. Ранее на экс-сотрудника полиции из Нижнего Тагила завели два уголовных дела. Его обвиняют в фальсификации доказательств.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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