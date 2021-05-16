Машина улетела в толпу: ДТП с двумя иномарками произошло у «Гринвича» в Екатеринбурге

Машина улетела в толпу: ДТП с двумя иномарками произошло у «Гринвича» в Екатеринбурге
Машина улетела в толпу: ДТП с двумя иномарками произошло у «Гринвича» в Екатеринбурге
Сегодня, 21:55ПроисшествияФото: Е1.RU
Две иномарки врезали у ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. В результате столкновения одна из машин отлетела в толпу.

Инцидент произошел 16 мая на перекрестке улиц 8 Марта и Радищева. Предварительная информация гласит, что Mercedes E500 двигался по улице Радищева, на перекресток с улицей 8 Марта выехал на красный свет, в результате столкнулся с Chevrolet Cruze, который отбросило на стоящих на перекрестке пешеходов. Во время инцидента пострадали ехавшие в Chevrolet 23-летняя беременная женщина и ее годовалая дочка, а также пешеход. Все были доставлены в больницу, пишет Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга. Предварительно, ребенок получил ушиб головы.

Chevrolet управлял 28-летний отец девочки. Он сказал, что другую иномарку заметил поздно, тогда удар уже пришелся в левый бок его машины. Mercedes управлял 38-летний мужчина. Он пояснил, что двигался, соблюдая правила ПДД — на разрешающий сигнал светофора.

Фото:Е1.RU

Напомним, женщина за рулем Ford устроила ДТП с двумя автомобилями и велосипедистом в Новоуральске. По словам очевидцев, она была пьяна.

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Екатеринбург
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