Молодой человек изрезал себе вены на глазах у прохожих на ГГМ в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 15 мая, около 17.00, недалеко от магазина «Кировский» на ГГМ. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как раздетый по пояс молодой человек шатается и ругается с прохожими. На место пришествия приехали сотрудники скорой медицинской помощи.
По словам очевидцев, тагильчанин хотел украсть что-то из магазина, но его задержали. Тогда он начал вести себя неадекватно, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
На момент публикации оперативный комментарий TagilCity.ru от МУ МВД России «Нижнетагильское» получить не удалось.
Напомним, 10 мая 29-летний екатеринбуржец забрался на вагон электропоезда и, проигнорировав инструкции работников ж\д станции, получил удар током.