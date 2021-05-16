Молодой человек изрезал себе вены на глазах у прохожих на ГГМ в Нижнем Тагиле

Молодой человек изрезал себе вены на глазах у прохожих на ГГМ в Нижнем Тагиле
Молодой человек изрезал себе вены на глазах у прохожих на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:48ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Молодой человек, который вел себя неадекватно, лезвием изрезал себе вены в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел 15 мая, около 17.00, недалеко от магазина «Кировский» на ГГМ. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как раздетый по пояс молодой человек шатается и ругается с прохожими. На место пришествия приехали сотрудники скорой медицинской помощи.

По словам очевидцев, тагильчанин хотел украсть что-то из магазина, но его задержали. Тогда он начал вести себя неадекватно, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Видео:группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

На момент публикации оперативный комментарий TagilCity.ru от МУ МВД России «Нижнетагильское» получить не удалось.

Напомним, 10 мая 29-летний екатеринбуржец забрался на вагон электропоезда и, проигнорировав инструкции работников ж\д станции, получил удар током.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
скорая помощьполицияггмНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы