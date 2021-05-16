Молодой человек изрезал себе вены на глазах у прохожих на ГГМ в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 15 мая, около 17.00, недалеко от магазина «Кировский» на ГГМ. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как раздетый по пояс молодой человек шатается и ругается с прохожими. На место пришествия приехали сотрудники скорой медицинской помощи.