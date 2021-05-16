Неподалеку заправка: природный пожар разгорелся на дублере Сибирского тракта

Неподалеку заправка: природный пожар разгорелся на дублере Сибирского тракта
Неподалеку заправка: природный пожар разгорелся на дублере Сибирского тракта
Сегодня, 18:06ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пожар вспыхнул на дублере Сибирского тракта под Екатеринбургом.

Инцидент произошел во второй половине дня 16 мая. По словам водителей, воспламенились трава и деревья, а вдоль дороги образовалось сильное задымление, которое мешает дышать.

На АЗС, которая поблизости, заметная суета, сотрудники бегают по территории, возможно, временно заправку закроют, рассказали очевидцы Е1.

Предварительная информация гласит, что загорелась трава. Подразделение выехало на место инцидента, сообщили в МЧС по Свердловской области.

Напомним, 15 мая стало известно, что лесной пожар также случился под Первоуральском. Площадь возгорания составила один гектар.

Сюжеты:
Екатеринбург
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