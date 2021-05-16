Тюменские киллеры на черном Mercedes разыскиваются в Екатеринбурге

Тюменские киллеры на черном Mercedes разыскиваются в Екатеринбурге
Тюменские киллеры на черном Mercedes разыскиваются в Екатеринбурге
Сегодня, 18:16ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина и женщина, которые в Тюмени свыше десяти раз выстрелили в человека, разыскиваются в Екатеринбурге.

Инцидент случился на улице Клары Цеткин, 29/2, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Дуэт действовал умышлено, в результате пули попали в шею, грудную клетку, плечо и бедро. Медики оказали оперативную помощь, поэтому пострадавший выжил.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 222 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) и 105 УК РФ (Покушение на убийство). По мнению следователей, к преступлению имеют отношение мужчина и женщина, которые на данный момент находятся в Екатеринбурге и ездят на черном Mercedes.

Напомним, 14 мая у здания Верх-Исетского районного суда в Екатеринбурге произошла перестрелка. Конфликт случился между пешеходом и водителем.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
розысктюменьвыстрелЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы