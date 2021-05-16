Тюменские киллеры на черном Mercedes разыскиваются в Екатеринбурге

Мужчина и женщина, которые в Тюмени свыше десяти раз выстрелили в человека, разыскиваются в Екатеринбурге.

Инцидент случился на улице Клары Цеткин, 29/2, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Дуэт действовал умышлено, в результате пули попали в шею, грудную клетку, плечо и бедро. Медики оказали оперативную помощь, поэтому пострадавший выжил. Было возбуждено уголовное дело по статьям 222 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) и 105 УК РФ (Покушение на убийство). По мнению следователей, к преступлению имеют отношение мужчина и женщина, которые на данный момент находятся в Екатеринбурге и ездят на черном Mercedes. Напомним, 14 мая у здания Верх-Исетского районного суда в Екатеринбурге произошла перестрелка. Конфликт случился между пешеходом и водителем. Отказался пропускать машину: подробности перестрелки у здания суда в Екатеринбурге

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