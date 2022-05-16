5-летний мальчик выпал из окна в Карпинске

Ребенок, живущий в Карпинске, выпал из окна своей квартиры на газон. В результате падения он получил компрессионный перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Инцидент случился вечером 15 мая 2022 года.

Мама мальчика в это время находилась в соседней комнате с другим ребенком. Как оказалось, пострадавши опирался на москитную сетку, установленную на окне, и вместе с ней упал, пишет «Вечерний Карпинск». Женщина, которая проходила мимо дома, увидела момент падения и сообщила о происшествии в скорую и полицию. Ребенка увезли в больницу. Мама пострадавшего ребенка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее осуществление родительских обязанностей. Напомним, 17 апреля 2022 года в Екатеринбурге из окна выпал двухлетний мальчик. В результате падения он получил компрессионный перелом позвоночника, перелом ребер и черепно-мозговую травму. Двухлетний мальчик выпал из окна в Екатеринбурге

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