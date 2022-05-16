9-месячный ребенок пострадал во время ДТП на автодороге «Пермь — Екатеринбург»

24-летний водитель «Пежо» выехал на встречную полосу. Увидев, что навстречу ему едет автомобиль, свернул обратно на полосу движения, но не справился с управлением: съехал с дороги, в результате чего иномарка несколько раз опрокинулась.
Мужчина погиб на месте. Его жену и 9-месячного сына, которые ехали с ним в той же машине, доставили в Ревдинскую больницу. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что стаж вождения погибшего составлял 6 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Также было установлено, что пострадавшая семья — жители республики Башкортостан.
Напомним, 14 мая 2022 года на трассе «Ирбит — Лесной» погиб 43-летний свердловчанин после того, как, не справившись с управлением, он влетел в дерево. От удара машину отбросило и она перевернулась. Мужчина погиб на месте.