9-месячный ребенок пострадал во время ДТП на автодороге «Пермь — Екатеринбург»

9-месячный ребенок пострадал во время ДТП на автодороге «Пермь — Екатеринбург»
9-месячный ребенок пострадал во время ДТП на автодороге «Пермь — Екатеринбург»
Вчера, 17:02ПроисшествияФото: 1МI
В результате аварии погиб водитель, его 9-месячный ребенок и 20-летняя супруга пострадали. ДТП случилось утром 16 мая 2022 года на трассе «Пермь — Екатеринбург».

24-летний водитель «Пежо» выехал на встречную полосу. Увидев, что навстречу ему едет автомобиль, свернул обратно на полосу движения, но не справился с управлением: съехал с дороги, в результате чего иномарка несколько раз опрокинулась.

Фото:ГИБДД по Свердловской области

Мужчина погиб на месте. Его жену и 9-месячного сына, которые ехали с ним в той же машине, доставили в Ревдинскую больницу. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что стаж вождения погибшего составлял 6 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Также было установлено, что пострадавшая семья — жители республики Башкортостан.

Напомним, 14 мая 2022 года на трассе «Ирбит — Лесной» погиб 43-летний свердловчанин после того, как, не справившись с управлением, он влетел в дерево. От удара машину отбросило и она перевернулась. Мужчина погиб на месте.

Сюжеты:
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