Нетрезвый «полковник» на Infiniti протаранил легковушку в Екатеринбурге

По данным Е1, водитель перепутал проезды при повороте налево и поехал прямо по встречке. Водитель серо-голубой легковушки увидел, что на него движется престижное авто и затормозил. Но автолюбитель на Infiniti протаранил встречную машину, нанеся ей множество повреждений. Никто не пострадал. Момент ДТП попал на видео.