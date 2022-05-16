Нетрезвый «полковник» на Infiniti протаранил легковушку в Екатеринбурге

Нетрезвый «полковник» на Infiniti протаранил легковушку в Академическом в Екатеринбурге. ДТП произошло 14 мая.
По данным Е1, водитель перепутал проезды при повороте налево и поехал прямо по встречке. Водитель серо-голубой легковушки увидел, что на него движется престижное авто и затормозил. Но автолюбитель на Infiniti протаранил встречную машину, нанеся ей множество повреждений. Никто не пострадал. Момент ДТП попал на видео.
Отмечается, что, по словам очевидцев, пьяный автолюбитель вел себя странно: снимал штаны и прыгал по крышам авто, а также представлялся полковником.
По данным Е1, полковником данный мужчина не является. Это 43-летний екатеринбуржец.