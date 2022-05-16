Подростки избили оскорбившего свердловчанку с детьми пьяного мужчину в Екатеринбурге

Инцидент произошел накануне в районе Вторчермета на улице Дорожная, 11 в Екатеринбурге. По словам подписчика паблика «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте, подростки заступились за женщину с детьми.
Очевидцы произошедшего поделились, что пьяный мужчина что-то сделал свердловчанке, после чего прохожие, в том числе группа подростков, одним ударом «вырубили» дебошира. Свердловчанина начали бить, однако, после того, как мужчина упал, толпа разошлась.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что в настоящий момент занимаются проверкой информации о происшествии.