Подростки избили оскорбившего свердловчанку с детьми пьяного мужчину в Екатеринбурге

Подростки избили оскорбившего свердловчанку с детьми пьяного мужчину в Екатеринбурге
Подростки избили оскорбившего свердловчанку с детьми пьяного мужчину в Екатеринбурге
Вчера, 12:05ПроисшествияФото: 1МI
Прохожие заступились за жительницу Екатеринбургу, ставшую жертвой нападок пьяного мужчины. Подростки «намяли бока» дебоширу.

Инцидент произошел накануне в районе Вторчермета на улице Дорожная, 11 в Екатеринбурге. По словам подписчика паблика «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте, подростки заступились за женщину с детьми.

Очевидцы произошедшего поделились, что пьяный мужчина что-то сделал свердловчанке, после чего прохожие, в том числе группа подростков, одним ударом «вырубили» дебошира. Свердловчанина начали бить, однако, после того, как мужчина упал, толпа разошлась.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что в настоящий момент занимаются проверкой информации о происшествии.

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