«Полковник» на Infiniti в Екатеринбурге совершил пьяное ДТП из-за стресса

Виновник аварии на встречке в Екатеринбурге рассказал, что сел за руль нетрезвым, потому что тяжело переживал утрату родственника. О случившемся он сожалеет.

Виновник аварии в Академическом в Екатеринбурге рассказал о произошедшем. Мужчина признался, что сел пьяным за руль из-за сильного эмоционального потрясения после смерти родственника. Напомним, 14 мая нетрезвый водитель устроил ДТП. Это был 42-летний врач высшей категории Алексей. Е1 связались с ним. Мужчина рассказал, что не является полковником. А представился им только потому, что был пьян. Ущерб виновник ДТП планирует компенсировать через страховую компанию. В скором времени он отдаст необходимые документы в ГИБДД. О произошедшем доктор сильно сожалеет и признается, что за 18 лет нахождения за рулем ранее он не имел даже ни единого штрафа. Отметим, что ДТП произошло в Академическом. «Полковник» на Infiniti перепутал проезды при повороте налево и поехал по встречке, буквально снеся проезжавшую мимо легковую машину.

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