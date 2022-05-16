«Полковник СКР» и «майор ГИБДД» из Екатеринбурга обманули пенсионера на миллион

Редкое мошенничество произошло в Екатеринбурге, где злоумышленники, кинувшись под авто пенсионера, заставили его заплатить им миллион рублей за сломанные дорогостоящие часы.

В Екатеринбурге липовые полковник СКР и майор ГИБДД попались на редком мошенничестве, благодаря которому они заработали миллион рублей. Мошенничество совершалось под видом ужасного ДТП со сбитым пешеходом. Об этом рассказал глава пресс-службы свердловского глава МВД Валерий Горелых. Известно, что подобных схем мошенничества в Екатеринбурге не наблюдалось уже около пяти лет. Пострадавшим стал пожилой местный житель. Ему вышеуказанные граждане сообщили о том, что тот сбил человека и покинул место аварии, за что тот передал мошенникам один миллион рублей, чтобы избежать ответвенности по УК. Никакого ДТП на самом деле не было. Все произошло прямо в момент «аварии». Пожилой мужчина, выйдя из авто, действительно обнаружил лежащего под колесами сбитого пешехода. Им оказался подставной человек. Выманивая у старика деньги, мошенники оперировали тем, что у пострадавшего были очень дорогие часы, которые сломались из-за аварии. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники могут сесть в тюрьму на срок до шести лет.

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