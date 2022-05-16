Свердловские врачи на спортплощадке спасли пенсионера с инфарктом

Свердловские врачи на спортплощадке спасли пенсионера с инфарктом
Свердловские врачи на спортплощадке спасли пенсионера с инфарктом
Вчера, 16:09ПроисшествияФото: pixabay.com
Пенсионер из Артемовского пришел на спортплощадку, но не успев приступить к упражнением упал. За его жизнь боролись врачи двух больниц.

Свердловские доктора спасли жизнь 68-летнему жителю Артемовского Евгению Мезенцеву, у которого во время спорта на спецплощадке произошел инфаркт. Информацию сообщает региональный департамент информационной политики.

Известно, что пенсионер вел активный образ жизни и много занимался спортом. Но на этот раз, не успев приступить к своим регулярным упражнениям, дедушка нагнулся и упал.

Работник спорткомплекса заметил это и вызвал докторов. Прибывшая через 5 минут бригада «скорой» диагностировали инфаркт миокарда. Во время движения в госпиталь медики начали вводить препарат, растворяющий тромбы в кровеносных сосудах.

Евгения отправили в реанимацию. Кардиологи и реаниматологи сражались за его жизнь и им удалось нормализовать работу сердца. После этого пенсионера отправили на вертолете в Ирбитскую ЦГБ. Там ему поставили стент в правую коронарную артерию.

В результате мужчина пришел в себя, его уже выписали из больницы.

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