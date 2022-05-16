Три екатеринбуржца арестованы по подозрению в похищении украинца

Три екатеринбуржца арестованы по подозрению в похищении украинца
Три екатеринбуржца арестованы по подозрению в похищении украинца
Вчера, 19:55ПроисшествияФото: 1МI
В отношении троих мужчин из Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по похищению 33-летнего жителя Запорожья, которого екатеринбуржцы держали в съемной квартире шесть дней с 5 мая 2022 года.

В день похищения мужчина пришел в парикмахерскую, которая находится в одном из екатеринбургских ТЦ, где его встретили несколько молодых людей. Группа неизвестных насильно увезла украинца в дом, где он проживал в съемной квартире, пишет «КП-Екатеринбург».

Мужчину освободили полицейские 11 мая после того, как в дежурную часть поступило сообщение о похищении. Мужчина рассказал, что он подвергался побоям и угрозам убийством.

В итоге задержали троих похитителей: владельца барбершопа и 21-летнего молодого человека и 35-летнего тренера. Выяснилось, что самый молодой похититель имеет несколько судимостей за разбой и кражи.

Также оказалось, что пострадавший должен владельцу барбершопа три с половиной миллиона рублей, из-за чего его и похитили.

Сейчас все обвиняемые находятся в СИЗО. Кроме того, продолжается следствие. Пострадавший в заседаниях суда участвовать отказался.

По словам адвоката тренера Златы Кирсановой, похищенный является мошенником, который берет с людей определенные денежные суммы якобы для приобретения криптовалюты или какого-либо товара и не отдавал. В случае с тремя екатеринбуржцами, которые организовали похищение, мужчина сообщил о покупке айфонов задешево, в итоге ему дали крупную сумму.

У пострадавшего общая задолженность составляет, 5,5 миллиона рублей. Весной 2021 года московский Черемушкинский суд вынес постановление взыскать с него долг с процентами. Также в декабре того же 2021 года Ростовский районный суд арестовал имущество мужчины.

Сюжеты:
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