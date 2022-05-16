Житель Екатеринбурга избил флориста и украл 10 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга избил флориста и украл 10 тысяч рублей
Житель Екатеринбурга избил флориста и украл 10 тысяч рублей
Вчера, 14:49ПроисшествияФото: 1МI
Екатеринбуржец, надевший медицинскую маску, ворвался в цветочный магазин, ударил женщину-флориста металлической трубой и отобрал у нее 9 850 рублей, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе.

Сначала женщина отказалась выполнять требование мужчины. Тогда он ее ударил трубой по предплечью, после чего флорист отдала деньги. Во время нападения флорист находилась в магазине одна, сообщает Ура.ру.

В екатеринбургском Железнодорожном суде будет рассмотрено уголовное дело по факту грабежа. Мужчине грозит до 10 лет колонии.

Напомним, недавно в свердловском селе Байкалово подросток напал на продавщицу в магазине, ударив ее несколько раз по голове. После чего он украл из кассы почти четыре тысячи рублей и несколько пачек сигарет. У женщины в результате нападения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы. Подросток и его приятель, который в момент нападения находился на улице и наблюдал за происходящим в магазине, сейчас находятся под домашним арестом.

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