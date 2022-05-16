Житель Екатеринбурга избил флориста и украл 10 тысяч рублей

Екатеринбуржец, надевший медицинскую маску, ворвался в цветочный магазин, ударил женщину-флориста металлической трубой и отобрал у нее 9 850 рублей, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе.

Сначала женщина отказалась выполнять требование мужчины. Тогда он ее ударил трубой по предплечью, после чего флорист отдала деньги. Во время нападения флорист находилась в магазине одна, сообщает Ура.ру. В екатеринбургском Железнодорожном суде будет рассмотрено уголовное дело по факту грабежа. Мужчине грозит до 10 лет колонии. Напомним, недавно в свердловском селе Байкалово подросток напал на продавщицу в магазине, ударив ее несколько раз по голове. После чего он украл из кассы почти четыре тысячи рублей и несколько пачек сигарет. У женщины в результате нападения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы. Подросток и его приятель, который в момент нападения находился на улице и наблюдал за происходящим в магазине, сейчас находятся под домашним арестом. Школьник в Свердловской области избил и ограбил продавщицу

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