Вода разрушает высотку в центре Нижнего Тагила

По словам жильцов, уже несколько лет подвал их дома затоплен, и они опасаются за свои жизни – в любой момент фундамент может дать трещину и дом разрушится. Как рассказала нам старшая по дому Ольга Морозовская, зимой из затопленного подвала идет пар, и, когда лифты не работают, по обледеневшим лестницам невозможно подниматься. Люди становятся заложниками дома, сетует Ольга Морозовская.

Жители дома №2 по Красногвардейской сами обратились в администрацию Нижнего Тагилас тревожным сообщением. Чтобы точно определить, где утечка, пришлось отключить водоснабжение. В среду около 9-ти утра у жильцов исчезли и горячая и холодная вода. По словам главного инженера «Водоканал-НТ» Евгения Захарова, воду отключили на три дня.

За это время вся вода из подвала уйдет, и специалисты определят, откуда она бежала. Уже точно можно сказать, что это не канализационные воды, иначе стоял бы запах, которого нет, говорит Евгений Захаров. Накануне, вода из подвала была взята на анализ, который показал, что вода не пригодна для питья, а значит, протекающие трубы с холодной водой не могут быть причиной постоянного потопа, отметил Евгений Захаров.

Три дня в доме не будет ни холодной, ни горячей воды. Но жильцов не оставили один на один с проблемойв сложившейся ситуации. Питьевую воду ежедневно подвозят к многоэтажке в течение дня. После того, как будет установлена причина утечки, горячая и холодная вода вернутся к жильцам. Евгений Захаров считает, что причину нужно искать не в подвале.