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Авария с участием Skoda и ВАЗ: водитель иномарки нарушил правила обгона (ФОТО 18+)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Авария с участием Skoda и ВАЗ: водитель иномарки нарушил правила обгона (ФОТО 18+)

16 июня 2014, 15:15Происшествия
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