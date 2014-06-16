Авария с участием Skoda и ВАЗ: водитель иномарки нарушил правила обгона (ФОТО 18+)

Напомним, ранее на TagilCity.ru сообщалось, что на Серовском тракте в лобовом столкновении пострадали два авто – ВАЗ-2114 и Skoda Fabia . В дежурной части ГИБДД, в свою очередь, подтвердили факт смерти водителя русского автомобиля.

Сегодня в отделении ГИБДД предоставили официальную информацию случившегося. Так, в 17:45 часов 40-летний водитель за рулем Skoda Fabia, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Серова, на 122 километре выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с ВАЗом. За рулем ВАЗа был молодой парень 1990 года рождения. Он получил смертельную травму и скончался до приезда скорой помощи.