Квартиросъемщик оставил хозяев квартиры без крыши над головой. Пожар в Нижнем Тагиле

Это муниципальный двухэтажный дом, одну из квартир в котором хозяева сдавали квартиросъемщику. На площади 45 кв.м. в квартире на втором этаже повреждены домашние вещи, стены, пол, перекрытия и кровля.

Как сообщили в пресс-службы МЧС России по Свердловской области, причиной тому стало неосторожное обращение с огнем квартиросъемщика. Ущерб устанавливается. В тушении пожара, кстати, были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар был полностью потушен в 4:50 часов.