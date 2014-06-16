Квартиросъемщик оставил хозяев квартиры без крыши над головой. Пожар в Нижнем Тагиле
16 июня 2014, 11:55Происшествия
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В минувшие выходные в Нижнем Тагиле произошел серьезный пожар. В 2 часа ночи в пожарную часть поступило сообщение о возгорании дома № 56 по улице Красногвардейская.
Это муниципальный двухэтажный дом, одну из квартир в котором хозяева сдавали квартиросъемщику. На площади 45 кв.м. в квартире на втором этаже повреждены домашние вещи, стены, пол, перекрытия и кровля.
Как сообщили в пресс-службы МЧС России по Свердловской области, причиной тому стало неосторожное обращение с огнем квартиросъемщика. Ущерб устанавливается. В тушении пожара, кстати, были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар был полностью потушен в 4:50 часов.
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