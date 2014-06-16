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Квартиросъемщик оставил хозяев квартиры без крыши над головой. Пожар в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Квартиросъемщик оставил хозяев квартиры без крыши над головой. Пожар в Нижнем Тагиле

16 июня 2014, 11:55Происшествия
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