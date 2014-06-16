На Гальянке вчера перевернулась иномарка: за рулем была жительница Нижнего Тагила (ФОТО)

Случилось это примерно в 20:00 - 20:30 часов на Старой Гальянке у кафе Бриз. По словам очевидцев, женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и вылетела с дороги к трамвайным путям, даже перевернув автомобиль на крышу.