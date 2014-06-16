На Гальянке вчера перевернулась иномарка: за рулем была жительница Нижнего Тагила (ФОТО)
16 июня 2014, 09:50Происшествия
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Редакции TagilCity.ru накануне пользователи рассказали о том, что вчера в Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП.
Случилось это примерно в 20:00 - 20:30 часов на Старой Гальянке у кафе Бриз. По словам очевидцев, женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и вылетела с дороги к трамвайным путям, даже перевернув автомобиль на крышу.
Очевидцы рассказали, что всего в машине было две девушки, которые в состоянии шока не вполне понимали происходящее. На место выезжали сотрудники ДПС и противопожарная бригада.
Причиной аварии, судя по всему, стало превышение скоростного режима в трудных дорожных условиях. Фотографии предоставила пользовательница Ирина:
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