Только что в Нижнем Тагиле столкнулись четыре авто (ФОТО)

На самом деле последняя машина Mitsubishi ехала на высокой скорости и водитель не успел затормозить, таким образом он врезался в BMW и столкнул остальные машины. В данной аварии больше всего пострадал виновник! Хорошо то, что хоть все живы остались! -- рассказал пользователь TagilCity.ru в комментариях.