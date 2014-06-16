Только что в Нижнем Тагиле столкнулись четыре авто (ФОТО)
16 июня 2014, 18:10Происшествия
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Буквально несколько минут назад в Нижнем Тагиле произошло массовое дорожно-транспортное происшествие на Вые, в сторону Рудоуправления.
Об этом рассказали пользователи группы «Типичный Тагильчанин». По фотографиям ясно, что среди участников ДТП - Mitsubishi, BMW, ВАЗ-2109 и Ford Focus.
На самом деле последняя машина Mitsubishi ехала на высокой скорости и водитель не успел затормозить, таким образом он врезался в BMW и столкнул остальные машины. В данной аварии больше всего пострадал виновник! Хорошо то, что хоть все живы остались! -- рассказал пользователь TagilCity.ru в комментариях.
Тагильчане, будьте аккуратны за рулем!
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