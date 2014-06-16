Вчера на переезде под Нижним Тагилом насмерть сбили женщину (ФОТО 18+; ВИДЕО)
Вчерашним вечером под Нижним Тагилом случилось еще одно дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.
Вчерашним вечером водитель 1983 года рождения за рулем ВАЗ-21150 ехал по Южному подъезду к Нижнему Тагилу в сторону села Николо-Павловское. В это время работница ж/д переезда производила работы на своем посту. В 18:30 на переезде водитель на ВАЗе сбил женщину.
В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте, до приезда бригады скорой помощи. Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости конкретным условиям.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД:
Кроме того, в сети появилось видеозапись в регистратора, на которой не запечатлен момент трагедии, но видно, как «гонщик» на ВАЗ-21150 на приличной скорости подъезжает к переезду, продолжая свой путь уже вне зоны видимости камеры. После этого на обочине начали останавливаться автомобили, чтобы помочь женщине, однако, как известно, было уже слишком поздно.
Видео с сайта ekburg.tv
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