Два хакера из Кировграда попадут под суд за кражу более 2 миллионов рублей

Работники Управления «К» МВД России, и отделов «К» в Свердловской области и Республики Хакасия в мае прошлого года обнаружили и пресекли деятельность группы людей, занимавшихся мошенничеством в особо крупных размерах в компьютерной сфере с применением вирусных программ.

В марте 2015 года в одном из банков Хакасии были обнаружены кражи с карт клиентов банка. В Следственном управлении г. Абакан было заведено уголовное дело в отношении неизвестных лиц, укравших денежные средства.

В ходе следствия сотрудники полиции установили, что к совершенным хищениям причастны 37-летний житель Екатеринбурга и 31-летний житель Кировграда. Сотрудниками следственного отдела были произведены обыски, в результате которых была найдены и конфискованы компьютерная техника, сим-карты, которые использовались при кражах, в количестве 200 штук, банковские карты – 100 штук, информационные носители и более 600 тысяч рублей.

Шарапов, обладающий специальными знаниями, в период с ноября 2014 по март 2015 года копировал охраняемую информацию банков Республики Тыва, Хакассия и Татарстан. А его подельник все средства снимал в банкоматах Кировграда и Екатеринбурга.

За этот период компьютерные воры похитили почти 2 миллиона 600 тысяч рублей. Дело передано в Кировградский городской суд.