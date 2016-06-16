В ДТП под Нижним Тагилом погибла девушка, а водителю оторвало ногу (ФОТО)
16 июня 2016, 12:10Происшествия
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Вчера, 15 июня, под Нижним Тагилом произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором есть погибшие. О подробностях рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.
Всё произошло в 21:10 на Исинском тракте. 29-летний водитель за рулем Nissan X-Trail, следуя со стороны озера в сторону Вагонки, не справился с управлением, на 2 километре у дома № 1 вылетел с дороги и врезался в дерево.
В результате аварии пассажирка 28-ми лет погибла на месте, а водитель лишился правой ноги. С травматическим шоком он был госпитализирован в Центральную городскую больницу №1.
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Напомним, вчера в аварии под Нижним Тагилом пострадала 16-летняя девочка.
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