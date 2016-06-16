В Екатеринбурге два местных жителя избили иностранца, уроженца Финляндии

Драка произошла во вторник, 14 июня. 23-летний финн Отто в сопровождении своей 20-летней девушки Даши направлялся в аэропорт Кольцово, откуда молодые люди должны были вылететь в Санкт-Петербург. На перекрестке улиц 8 марта и Большакова с такси, в котором находилась пара, поравнялся автомобиль темного цвета.

По словам потерпевшего, сидящие в машине молодые люди, стали оказывать его девушке знаки внимания, а также показывать ему неприличные жесты и выкрикивать нецензурные оскорбления. На что финн также ответил неприличным жестом. Разгневанные екатеринбуржцы подрезали такси, вытащили мужчину из автомобиля и стали избивать его руками и ногами. На место драки прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. У финна диагностировали гематому на лбу, царапины и ссадины на лице и на теле. Иностранец отказался от поездки в отделение полиции, так как опасался опоздать на самолет.

Однако в аэропорту потерпевший все-таки составил заявление, чтобы его обидчиков нашли.

Происшествие было запечатлено на камеру мобильного телефона. На записи видно, что водитель такси, в котором ехали молодые люди, не стал вмешиваться в конфликт, а, закрыв двери автомобиля, спокойно ожидал, пока драка закончится.

Нападавшие уже опознаны и задержаны. По их словам, у них с потерпевшим произошел «межличностный конфликт». Мировой суд, в который направлены материалы по данному делу, примет решение о компенсации причиненного вреда.