В Екатеринбурге коллекторы штурмуют бар и требуют 3 миллиона рублей (ВИДЕО)

Владелец бара рассказал, что коллекторы избивали персонал, размахивали бумагами. Неделю они посещали заведение и не платили, уверяя сотрудников, что скоро именно они станут хозяевами бара. Требовательные кавказцы избили менеджера и забрали деньги из кассового аппарата.

На место конфликта выезжали сотрудники полиции, которые всех участников произошедшего доставили в отдел и опросили. Владелец бара написал заявление о вымогательстве. Ответная сторона же в письменном виде пожаловалась на мошенничество.

О каком мошенничестве и деньгах идет речь, директор бара не понимает. Коллекторы заявляют, что они выкупили долг. Этот момент директор бара пояснил: оказалось, что у него есть непогашенный кредит за старое заведение. Однако он от него не отказывается и пытается выплачивать в установленные сроки, согласованные с его бывшим партнером. По его мнению, коллекторы, как они представились, хотят отнять бизнес.