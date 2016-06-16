В Екатеринбурге коллекторы штурмуют бар и требуют 3 миллиона рублей (ВИДЕО)
Некие коллекторы вот уже неделю не дают работать бару в столице Урала. На прошлой неделе кавказцы ворвались в заведение, требуя вернуть деньги. Визиты взыскателей продолжаются уже несколько дней.
Владелец бара рассказал, что коллекторы избивали персонал, размахивали бумагами. Неделю они посещали заведение и не платили, уверяя сотрудников, что скоро именно они станут хозяевами бара. Требовательные кавказцы избили менеджера и забрали деньги из кассового аппарата.
На место конфликта выезжали сотрудники полиции, которые всех участников произошедшего доставили в отдел и опросили. Владелец бара написал заявление о вымогательстве. Ответная сторона же в письменном виде пожаловалась на мошенничество.
Видео с сайта e1.ru
О каком мошенничестве и деньгах идет речь, директор бара не понимает. Коллекторы заявляют, что они выкупили долг. Этот момент директор бара пояснил: оказалось, что у него есть непогашенный кредит за старое заведение. Однако он от него не отказывается и пытается выплачивать в установленные сроки, согласованные с его бывшим партнером. По его мнению, коллекторы, как они представились, хотят отнять бизнес.
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