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В Екатеринбурге ограбили кассу железнодорожного вокзала на 4 тыс. рублей. Похитителей ищут в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
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В Екатеринбурге ограбили кассу железнодорожного вокзала на 4 тыс. рублей. Похитителей ищут в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

16 июня 2016, 09:55Происшествия
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