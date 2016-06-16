В Екатеринбурге ограбили кассу железнодорожного вокзала на 4 тыс. рублей. Похитителей ищут в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Хищение денежных средств произошло в понедельник, 6 июня, приблизительно в 7 утра, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО. Двое мужчин, приблизительно 25-летнего возраста, обратились в одну из касс железнодорожного вокзала города Екатеринбурга для приобретения билета на электропоезд до Нижнего Тагила.

Женщина-кассир, обслуживавшая злоумышленников, ненадолго отвлеклась, чтобы совершить процедуру безналичной оплаты билетов. В это время похитителям удалось через окно вытащить из кассы 4 000 рублей.

Затем злоумышленники направились к Северному автовокзалу, где им удалось беспрепятственно купить билеты до Нижнего Тагила и покинуть город. Лица подозреваемых оказались засняты камерами видеонаблюдения. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.

Всех, кто располагает какими-либо данными о личности или местонахождении подозреваемых, а также тех, кто пострадал от их действий, правоохранительные органы просят сообщить об этом по телефонам: +7 (343) 358-30-91, 358-30-18, +7 999 368 30 91.

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