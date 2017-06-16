Двое участников массовой потасовки у ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге сядут за решетку на 6 лет

В четверг Прокуратура Свердловской области объявила о вынесении судом приговора двум участникам массовой драки у ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге. Напомним, что потасовка произошла в январе 2016 года. Тогда около 80 человек приняли участие в драке. Также в ходе потасовки были слышны выстрелы. В результате потасовки один человек серьезно пострадал и стал инвалидом.

По предварительным данным, конфликт мог возникнуть как по причине разборок местных жителей, так и передела похоронного бизнеса, в котором был и работал пострадавший. До этого сам потерпевший, Гурам Давришян, был фигурантом в уголовных делах по статьям «Разбой» и «Принуждение к сделке». Однако в приговоре суда значится, что массовая драка возникла из-за «незначительной ссоры».

Из всех 80 участников удалось установить 2 подсудимых. По остальным фигурантам ведется отдельное расследование. Так, стало известно, что один из подсудимых, Реваз Тамоев, признал свою вину в суде. А Раджи Джавоян, второй подсудимый, заявил, что не принимал участия в избиении пострадавшего и стоял в стороне, сообщает «Коммерсант».

Итого, Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Реваза Тамоева к отбыванию наказания на 6 лет и 3 месяца в колонии особого режима, а Раджи Джавоян приговорен на 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.