Иномарка столкнулась с едущей на вызов пожарной машиной в Верхней Пышме (ФОТО)
16 июня 2017, 08:15Происшествия
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В Верхней Пышме днём 15 июня легковой автомобиль столкнулся с пожарной машиной.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель 1959 года рождения за рулем Geely Vision ехал в сторону столицы Урала из Среднеуральска. Он проезжал перекресток улиц Успенский-Спицына на зеленый сигнал светофора, как вдруг произошло столкновение с пожарной машиной.
Спецавтомобиль, пишет E1.ru, ехал со звуковым сигналом и со специальной разметкой. За рулём пожарной единицы находился 44-летний мужчина.
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Иномарка получила серьезные повреждения. Но водителю теперь придется оплачивать ремонт не только собственного авто, но и спецтехники.
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Фото: E1.ru
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