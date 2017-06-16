Иномарка столкнулась с едущей на вызов пожарной машиной в Верхней Пышме (ФОТО)

Водитель 1959 года рождения за рулем Geely Vision ехал в сторону столицы Урала из Среднеуральска. Он проезжал перекресток улиц Успенский-Спицына на зеленый сигнал светофора, как вдруг произошло столкновение с пожарной машиной.

Спецавтомобиль, пишет E1.ru, ехал со звуковым сигналом и со специальной разметкой. За рулём пожарной единицы находился 44-летний мужчина.

Иномарка получила серьезные повреждения. Но водителю теперь придется оплачивать ремонт не только собственного авто, но и спецтехники.