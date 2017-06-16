Маленькая девочка закрыла себя в машине: для ее освобождения пришлось вызывать службу спасения Екатеринбурга (ФОТО)
16 июня 2017, 10:15Происшествия
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В уральской столице служба спасения СОВА освободила ребенка, закрывшего себя в машине.
Сюжеты: Екатеринбург
15 июня во дворе жилого дома на улице Громова в Екатеринбурге маленькая девочка оказалась закрытой в салоне автомобиля. Мама посадила ребенка в машину, а ветер захлопнул дверь авто.
При этом девочка нажала кнопку центрального замка. Дверь оказалась заблокированной. Пришлось вызывать спасателей.
С помощью специальных инструментов сотрудники спасательной службы отогнули дверь, а девочка после уговоров мамы отдала ключ, об этом сообщила «Наша газета».
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