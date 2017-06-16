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Маленькая девочка закрыла себя в машине: для ее освобождения пришлось вызывать службу спасения Екатеринбурга (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Маленькая девочка закрыла себя в машине: для ее освобождения пришлось вызывать службу спасения Екатеринбурга (ФОТО)

16 июня 2017, 10:15Происшествия
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