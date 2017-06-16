Мужчину увезли на скорой после тренировки в фитнес-клубе Нижнего Тагила

Известно, что мужчина был госпитализирован из фитнес-зала в центре Нижнего Тагила. Претензий к администрации, по словам представителей заведения, у семьи мужчины нет. Информация о том, что мужчина мог употреблять спиртное накануне не подтверждена и не соответствует действительности.