Мужчину увезли на скорой после тренировки в фитнес-клубе Нижнего Тагила
16 июня 2017, 12:10ПроисшествияАлександра Логинова
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14 июня в одном из спортивных залов Нижнего Тагила стало плохо с сердцем мужчине. Он был госпитализирован на скорой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчину, лет за 40, из зала увезли на скорой помощи - инфаркт сообщил редакции TagilCity.ru очевидец.
Известно, что мужчина был госпитализирован из фитнес-зала в центре Нижнего Тагила. Претензий к администрации, по словам представителей заведения, у семьи мужчины нет. Информация о том, что мужчина мог употреблять спиртное накануне не подтверждена и не соответствует действительности.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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