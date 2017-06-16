Несколько вооруженных людей пытались ограбить отделение Сбербанка в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
16 июня 2017, 15:05Происшествия
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Сегодня в Екатеринбурге несколько вооруженных людей пытались ограбить отделение Сбербанка на Щербакова, 20. Несмотря на это, они ушли ни с чем. Также одного из преступников удалось задержать сотрудникам ОМОНа, пишет E1.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
Свидетели событий отмечают, что велась настоящая перестрелка. В УВМД Екатеринбурга подтвердили информацию о попытке ограбления банка. Сообщение в отдел полиции поступил в 09:30. В данный момент на месте происшествия работают следователи. Более подробный комментарий по произошедшему УВМД предоставят позже.
В самом офисе Сбербанка заявили, что от действий налетчиков никто не пострадал. А деньги не были украдены.
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Фото, видео: E1.ru
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