Несколько вооруженных людей пытались ограбить отделение Сбербанка в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Свидетели событий отмечают, что велась настоящая перестрелка. В УВМД Екатеринбурга подтвердили информацию о попытке ограбления банка. Сообщение в отдел полиции поступил в 09:30. В данный момент на месте происшествия работают следователи. Более подробный комментарий по произошедшему УВМД предоставят позже.