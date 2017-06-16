Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)
16 июня 2017, 12:20Происшествия
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В ДТП в Екатеринбурге пострадали два водителя, один пассажир отечественной машины пострадал.
Сюжеты: Екатеринбург
Нарушив правила дорожного движения, водитель ВАЗ-2107 проехал на красный сигнал светофора, столкнувшись с ВАЗ-2114.
В результате водители отечественных авто получили травмы различной степени тяжести, сообщает «Уралинформбюро»,
Пассажир ВАЗ-2114 скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.
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Фото: СОВА
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