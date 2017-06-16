Пятилетняя девочка попала под колеса КамАЗа в Екатеринбурге (ФОТО)

Как сообщает Е1, КамАЗ двигался на красный свет и совершил наезд на ребенка.

Со слов очевидцев, у девочки колесом грузовика оторвало руку. Однако пока точных данных о состоянии ребенка получить не удалось. Она госпитализирована в больницу.