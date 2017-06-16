Пятилетняя девочка попала под колеса КамАЗа в Екатеринбурге (ФОТО)
16 июня 2017, 18:05Происшествия
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В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадала 5-летняя девочка.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает Е1, КамАЗ двигался на красный свет и совершил наезд на ребенка.
Со слов очевидцев, у девочки колесом грузовика оторвало руку. Однако пока точных данных о состоянии ребенка получить не удалось. Она госпитализирована в больницу.
На месте ЧП работают правоохранители.
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Фото: Е1
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