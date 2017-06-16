Водитель «Хонды» сбил женщину на улице Юности в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
16 июня 2017, 16:45Происшествия
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Пострадавшую с черепно-мозговой травмой госпитализировали в Центральную городскую больницу №1.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня в 11 часов 40 минут произошло ДТП с участием пешехода. Водитель иномарки «Хонда Вигор» 1989 г.р. на участке дороги возле дома №20 по улице Юности сбил женщину.
Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода, несмотря на его наличие в зоне видимости. Женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия. После чего ее госпитализировали в Центральную городскую больницу №1.
Позже стало известно, что след торможения автомобиля «Хонда» составил больше 17 метров. Это говорит о том, что водитель двигался с довольно высокой скоростью.
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Фото, видео: Отдел пропаганды ГИБДД
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