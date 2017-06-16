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Водитель «Хонды» сбил женщину на улице Юности в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель «Хонды» сбил женщину на улице Юности в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

16 июня 2017, 16:45Происшествия
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