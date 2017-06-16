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Жительница Первоуральска оформила подставные кредиты на 26 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Первоуральска оформила подставные кредиты на 26 миллионов рублей

16 июня 2017, 13:30Происшествия
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