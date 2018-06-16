Баня горит в частном секторе на улице Урожайной в Нижнем Тагиле (ФОТО)

По сообщению очевидцев, в частном секторе на улице Урожайной произошел пожар.

На улице стоят три пожарные машины и одна машина скорой помощи. По предположениям очевидцев, загорелась баня.

Похоже, горит баня, дыма достаточно много сообщила TagilCity.ru тагильчанка.

Напомним, что 12 июня на Вагонке сгорели три частных дома.