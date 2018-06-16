Баня горит в частном секторе на улице Урожайной в Нижнем Тагиле (ФОТО)
16 июня, 19:15Происшествия
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Сегодня, 16 июня, на улице Урожайной в Нижнем Тагиле произошел пожар.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению очевидцев, в частном секторе на улице Урожайной произошел пожар.
На улице стоят три пожарные машины и одна машина скорой помощи. По предположениям очевидцев, загорелась баня.
Похоже, горит баня, дыма достаточно много сообщила TagilCity.ru тагильчанка.
Напомним, что 12 июня на Вагонке сгорели три частных дома.
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