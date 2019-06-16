В Екатеринбурге трехлетняя девочка разбилась в аквапарке «Лимпопо»
Инцидент произошёл в субботу, 15 июня в районе 14:00. Пострадавшая приехала в аквапарк вместе с семьёй из Североуральска, сообщает E1.
Согласно предварительной информации, девочка упала и серьёзно повредила голову. Источник журналистов среди медиков рассказал, что пострадавшую доставили в городскую больницу № 9 с черепно-мозговой травмой и сотрясением. Получить комментарий от представителей аквапарка СМИ не смогли. По факту травмирования ребёнка Следственный комитет начал доследственную проверку.
В ходе проверки следствием СКР выясняются все обстоятельства инцидента, в том числе, степень тяжести вреда здоровью девочки. Устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности при нахождении посетителей в аквапарке. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение,сообщили в пресс-службе СК Свердловской области.