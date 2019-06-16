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#домахорошо
В Нижнем Тагиле мужчина пострадал во время разборок со стрельбой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле мужчина пострадал во время разборок со стрельбой

Сегодня, 21:36ПроисшествияФото: «ЧП Нижний Тагил»/ vk.com/chptagil
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