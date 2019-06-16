В Нижнем Тагиле мужчина пострадал во время разборок со стрельбой
Сегодня, 21:36ПроисшествияФото: «ЧП Нижний Тагил»/ vk.com/chptagil
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Инцидент произошёл утром 16 июня возле торгового центра «Стрелец». Судя по видео с места происшествия, которые предоставили очевидцы, произошла драка, во время которой один из участников достал пистолет, сообщает паблик «ЧП Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно имеющейся информации, которую подтвердили в правоохранительных органах, несколько мужчин устроили драку. На имеющемся видео, снятым очевидцем, заметно, что на одного из участников набегает толпа, в ответ он достаёт и применяет предмет, похожий на пистолет.
Видео
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Видео: «ЧП Нижний Тагил», vk.com/chptagil
Сообщается об одном пострадавшем. Через некоторое время на место происшествия прибыло несколько автомобилей скорой помощи и полиции. Подробности произошедшего полиция сообщит позже, на данный момент выясняются обстоятельства конфликта.
Видео
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Видео: «Инцидент Нижний Тагил», vk.com/inc_nt
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