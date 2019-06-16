В Нижнем Тагиле мужчина пострадал во время разборок со стрельбой

Согласно имеющейся информации, которую подтвердили в правоохранительных органах, несколько мужчин устроили драку. На имеющемся видео, снятым очевидцем, заметно, что на одного из участников набегает толпа, в ответ он достаёт и применяет предмет, похожий на пистолет.