Предположительно поджог: в Нижнем Тагиле за ночь сгорели два автомобиля
Сегодня, 10:57ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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Минувшей ночью в Нижнем Тагиле сгорела грузовая газель, а также легковой автомобиль, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 3.48 диспетчеры получили сообщение о возгорании Черноисточинском шоссе, возле дома 31. Общая площадь горения составила три квадратных метра. В результате у «ГАЗ-3302» был поврежден кузов, а у «ВАЗ 2112» — заднее правое крыло и топливный люк.
Прибывшие пожарные ликвидировали пожар в течение двух минут.
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Установлено, что у обоих транспортных средств разные владельцы. Наличие нескольких очагов горения дает основания предполагать, что причиной пожара стал поджог.
Ранее, 11 июня, на улице Ермака загорелась иномарка. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В результате у автомобиля был поврежден моторный отсек.
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