Сбербанк прокомментировал инцидент с гуляющими по крыше офиса в Нижнем Тагиле детьми
Вчера, 22:29ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Сбербанк сообщил в компетентные органы о происшествии с детьми, гуляющими на крыше офиса на Уральском проспекте, 46 в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Банк в курсе ситуации, информация доведена до комиссии по делам несовершеннолетних, говорится в ответе пресс-службы банка.
О непростой ситуации в семье на Гальянке TagilCity.ru рассказали жильцы дома 46 на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле. Тагильчане жалуются на постоянные крики и драки, а также беспризорных детей жителей двух смежных квартир - в обеих проживают родственники. Соседи заявляют, что эта семья «превращают жизнь других в ад» - никто не следит за многочисленными детьми, которые, к слову, периодически гуляют на крыше пристроенного к дому офиса Сбербанка. В полиции изданию рассказали, что семья на учёте в ПДН не состоит, а за последний год на жителей этих двух квартир не поступало ни одного заявления.
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