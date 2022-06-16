5-летний тагильчанин сломал руку на горке в парке «Народный»

5-летний тагильчанин сломал руку на горке в парке «Народный»
5-летний тагильчанин сломал руку на горке в парке «Народный»
Сегодня, 11:59ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Ребенок из Нижнего Тагила сломал руку вовремя съезда с горки.

В парке «Народный» Нижнего Тагила произошло ЧП: 5-летний малыш сломал руку на горке.

Инцидент произошел вечером 15 июня. Руку ребенок сломал во время съезда с горки. Об этом сообщает АН «Между строк» со ссылкой на свидетельницу ЧП.

Женщина сказала, что ребенок упал и закричал. А его папа начал «виться вокруг него». Скорую пришлось ждать более 20 минут.

В полиции отметили, что сообщение в дежурную часть поступило из больницы, куда привезли ребенка. Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой примут решение.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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