8-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП с иномаркой в Краснотурьинске

Инцидент произошел 15 июня около 16.00 часов на улице Ленина, 59. По предварительным данным, водитель 1988 года рождения ехал на Hyundai Solaris в направлении улицы Клубная.
Когда он проезжал через пешеходный переход, то сбил девочку. Она вышла на дорогу в то время, когда на светофоре горел красный свет.
Установлено, что девочка отправилась в магазин, чтобы купить мороженое. Она шла по знакомому для нее маршруту. Водитель рассказал, что подъезжая к регулируемому пешеходному переходу двигался на разрешенный сигнал. Неожиданно ребенок выскочил на дорогу.