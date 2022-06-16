8-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП с иномаркой в Краснотурьинске

8-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП с иномаркой в Краснотурьинске
8-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП с иномаркой в Краснотурьинске
Сегодня, 12:36ПроисшествияИрина КириловаФото: ГИБДД по Свердловской области
Восьмилетняя девочка оказалась в реанимации с травмами различной степени тяжести после того, как она попала под колеса иномарки в Краснотурьинске.

Инцидент произошел 15 июня около 16.00 часов на улице Ленина, 59. По предварительным данным, водитель 1988 года рождения ехал на Hyundai Solaris в направлении улицы Клубная.

Когда он проезжал через пешеходный переход, то сбил девочку. Она вышла на дорогу в то время, когда на светофоре горел красный свет.

Фото:ГИБДД по Свердловской области

Установлено, что девочка отправилась в магазин, чтобы купить мороженое. Она шла по знакомому для нее маршруту. Водитель рассказал, что подъезжая к регулируемому пешеходному переходу двигался на разрешенный сигнал. Неожиданно ребенок выскочил на дорогу.

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