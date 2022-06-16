Автобус с пассажирами перевернулся из-за дождя в Свердловский области

Автобус с пассажирами перевернулся из-за дождя в Свердловский области
Автобус с пассажирами перевернулся из-за дождя в Свердловский области
Сегодня, 22:03ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Рейсовый автобус перевернулся 16 июня в деревне Курманка Заречного городского округа Свердловской области.

Происшествие произошло в дождливую погоду. Из-за ливня дорога размокла. А водитель, слишком быстро поехав, не совладал с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось и оказалось в кювете.

Инспекторы ГИБДД вскоре прибыли на место аварии и занимаются установлением точных причин произошедшего. Водитель и пассажиры автобуса отделались испугом и легкими травмами.

Автобус следовал из Екатеринбурга в Сухой Лог. Находившиеся в нем поехали до места назначения на попутном транспорте, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня же ДТП произошло и под Каменском-Уральским. Там три человека, включая ребенка, погибли при столкновении двух легковушек.

Сюжеты:
Новости УрФО
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