Двое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП в Каменске-Уральском

На автотрассе столкнулись две легковые машины, Kia Rio и Ford Focus. По имеющимся данным, женщина за рулем Kia нарушила правила, при повороте не предоставив преимущество Ford. В результате, одна машина врезалась в другую. Скончались оба водителя и 11-летний ребенок в салоне корейского автомобиля.