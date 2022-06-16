Двое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП в Каменске-Уральском

Двое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП в Каменске-Уральском
Двое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП в Каменске-Уральском
Сегодня, 21:53ПроисшествияРинат КамалиевФото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
ДТП, унесшее жизни трех человек, в том числе ребенка, случилось 16 июня на федеральной трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган».

На автотрассе столкнулись две легковые машины, Kia Rio и Ford Focus. По имеющимся данным, женщина за рулем Kia нарушила правила, при повороте не предоставив преимущество Ford. В результате, одна машина врезалась в другую. Скончались оба водителя и 11-летний ребенок в салоне корейского автомобиля.

Смертельное ДТП под Каменском-Уральским, 16 июня 2022

Известно, что разбившиеся водители имели стаж вождения 15 и 13 лет соответственно и ранее практически никогда не привлекались к ответственности за нарушение ПДД.

В ходе судмедэкспертизы будет выяснено, не были ли они в момент трагедии пьяными. Уже известно, что погибший мальчик, вопреки правилам, ехал не пристёгнуты, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

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