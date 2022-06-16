Двое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП в Каменске-Уральском

На автотрассе столкнулись две легковые машины, Kia Rio и Ford Focus. По имеющимся данным, женщина за рулем Kia нарушила правила, при повороте не предоставив преимущество Ford. В результате, одна машина врезалась в другую. Скончались оба водителя и 11-летний ребенок в салоне корейского автомобиля.
Известно, что разбившиеся водители имели стаж вождения 15 и 13 лет соответственно и ранее практически никогда не привлекались к ответственности за нарушение ПДД.
В ходе судмедэкспертизы будет выяснено, не были ли они в момент трагедии пьяными. Уже известно, что погибший мальчик, вопреки правилам, ехал не пристёгнуты, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.